Cristiano Ronaldo © AP

120 Tore in 153 Champions-League-Spielen, 311 Tore für Real Madrid in 292 Primera-Division-Spielen, 81 Tore für die portugiesische Nationalmannschaft in 150 Spielen - die Trefferquote von Cristiano Ronaldo ist fantastisch.

Der einzig Schatten auf Ronaldos Tor-Konto liegt bei WM-Endrunden - beziehungsweise lag. An drei Endrunden nahm Ronaldo bisher teil, erzielte dabei in 13 Spielen für ihn unterirdische drei Treffer: 1x beim 2:0 gegen Iran (Deutschland 2006), 1x beim 7:0 gegen Nordkorea (Südafrika, 2010), 1x beim 2:1 gegen Ghana (Brasilien, 2014).

Nach seinem furiosen Auftritt beim 3:3 Portugals gegen Spanien ist auch diese Scharte ausgemerzt. Binnen 90 Minuten hat sich das Blatt komplett gewendet: Nun ist der 33-Jährige neben Pele, Uwe Seeler und Miroslav Klose einer von nur vier Spielern, die bei vier Endrunden in Folge getroffen hat.

