Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es geht los, bevor es losgeht. Der innere Aufruf zum Wahnsinn ist ein Ball, ein Telstar 18 von Adidas überdies, der beginnt im Menschen zu rollen. Die Spielpläne kleben strategisch am Kühlschrank, man verlässt geistig die altmodische Gliederung des Kalenders und teilt fortan zur allgemeinen Verwirrung die Wochen statt nach Mon- und Freitagen nach Gruppenphasen und Spieltagen ein. Beim Zähneputzen vor dem Spiegel übt man sich morgens in der Aussprache der vertracktesten Stürmernamen und abends im Erinnern derselbigen. Die Übereifrigen

lesen vorbereitend Statistiken, Menschenrechtsberichte und Klassiker der russischen Weltliteratur und tanken nur noch bei der OMV. Die Eifrigen servieren zum Anpfiff Borschtsch anstelle von Kartoffelchips und Wodka in Wassergläsern statt Bier in Dosen.