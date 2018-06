In einem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel zwischen Portugal und Spanien trat Superstar Christiano Ronaldo groß in Erscheinung. Der Superstar sorgte für alle drei Treffer des regierenden Europameisters.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ronaldo sorgte in der vierten Minute für die frühe Führung der Portugiesen © (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA)

Das Spitzenspiel der Gruppe B zwischen Portugal und Spanien begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Spielminute wurde Ronaldo im Strafraum von Real-Vereinskollege Nacho von den Beinen geholt. Der portugiesische Superstar trat selbst zum Elfmeter an und sorgte für die frühe Führung für den regierenden Europameister. Die Spanier auf der anderen Seite zeigten sich davon relativ unbeeindruckt und gingen in der Folge gleich zum Angriff über. Portugal stand sehr tief, hatte aber mit seinen schnellen Kontern immer wieder gefährliche Momente.

In der 24. Minute war es schließlich Diego Costa, der den nicht unverdienten Ausgleich besorgte. Er tanzte quasi die gesamte Abwehr aus und setzte den Ball unhaltbar zum 1:1 in die Maschen. Isco hatte in der 26. Minute Pech. Sein Schuss aus knapp 20 Metern ging ans Lattenkreuz und bewahrte die Portugiesen vor einem Rückstand. In der 44. Minute stand abermals Ronaldo im Mittelpunkt. Bei seinem eigentlich harmlosen Schuss von der Strafraumgrenze griff Goalie De Gea daneben und schenkte somit den Portugiesen die erneute Führung.

Die besten Bilder: Portugal-Spanien (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) AP (Thanassis Stavrakis) (c) AP (Manu Fernandez) (c) AP (Sergei Grits) (c) AP (Sergei Grits) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) AP (Sergei Grits) (c) AP (Francisco Seco) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) AP (Sergei Grits) (c) APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU (PIERRE-PHILIPPE MARCOU) (c) AP (Frank Augstein) (c) APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU (PIERRE-PHILIPPE MARCOU) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) 1/18



Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Spanier das Kommando, konnten den Ball immer wieder lange in den eigenen Reihen halten und den Gegner damit fast permanent unter Druck setzten. Es dauerte nicht lange bis sich diese Übergewicht auch auf das Ergebnis auswirkte und das gleich doppelt. Binnen drei Minuten konnten die Spanier das Spiel drehen. Zunächst besorgte Costa mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel den erneuten Ausgleich (55.) ehe Nacho mit einem Hammer aus rund 25 Metern die erstmalige Führung des WM-Mitfavoriten erzielte.

Die Portugiesen liefen lange diesem Tor hinterher, doch in der 88. Minute schlugen sie zurück. Und wie hätte es anderes sein können, war es zum dritten Mal Ronaldo, der einen Freistoß zentimetergenau im Kreuzeck versenkte und dem Europameister zu einem Punktgewinn verhalf.