In der zweiten Partie der WM in Russland gelang Ägypten fast die erste Überrschung des Turniers: Ohne Shootingstar Salah hielten die Pharaonen ihren Kasten lange dicht, ehe Verteidiger Gimenez seine Farben kurz vor Schluss zum 1:0-Sieg köpfelte.

Gimenez rettete Uruguay den ersten Dreier. © (c) APA/AFP/HECTOR RETAMAL (HECTOR RETAMAL)

Die erste Hälfte in Jekaterinburg präsentierte sich nicht wirklich als fußballerischer Leckerbissen. Während die prominent besetzte Offensive von Uruguay nur zu einer Chance durch Luis Suarez kam, ging Ägyptens Matchplan voll auf. Während Mohammed Salah nur auf der Bank Platz nahm, stellte Cheftrainer Héctor Cúper seine Defensive taktisch brilliant ein. Hätte es den Pharaonen im letzten Drittel nicht an technischem Geschick oder einer Prise an nötigem Glück gemangelt, wäre sogar eine ägyptische Führung im Rahmen des Möglichen gelegen. So ging die Partie aber torlos in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Spannung in der Offensive überschaubar: Ägypten wollte nicht und Uruguay konnte offenbar nicht. Vor allem Barcelona-Star Suarez ließ zahlreiche Großchancen liegen und haderte regelmäßig mit sich und der Welt.

Auch PSG-Stürmer Edinson Cavani kam zehn Minuten vor Schluss zu einer tollen Chance per Volley – Ägyptens Schlussmann Mohamed El Shenawi rettete aber in Weltklasse-Manier. Am Ende wurde Uruguay aber doch noch für die Bemühungen belohnt: Atletico Madrids Innenverteidiger Jose Gimenez führte seine Farben in der 90. Minute durch einen satten Kopfball zum Sieg und dem ersten Dreier in der Gruppe A. Uruguay steht somit nach dem ersten Spieltag hinter Russland auf dem zweiten Rang. Liverpool-Shootingstar Salah blieb bei der Niederlage über die gesamte Spielzeit nur auf der Bank.