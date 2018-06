Facebook

Gasinski brachte seine Farben mit dem ersten WM-Treffer schon nach zehn Minuten in Front. © APA/AFP/FRANCISCO LEONG

Von Beginn an waren die Russen besser im Spiel und gingen folgerichtig in der zehnten Spielminute durch einen Kopfball von Juri Gasinski in Führung. An der Dominanz der Gastgeber änderte sich auch nach der unglücklichen Verletzung von Spielmacher Alan Dsagojew nichts, dessen Ersatzmann Denis Tscheryschew prompt für den zweiten Treffer Russlands sorgte. Die von vielen Fehlpässen und langen hohen Bällen geprägte Partie ging mit 2:0 in die Halbzeitpause.

In Durchgang zwei versuchten die Saudis noch einmal über den Ballbesitz in die Partie zurück zu finden – jubeln konnten aber erneut die Russen. Abermals schlug ein Joker gleich nach seiner Einwechslung zu, als Artjom Dsjuba eine butterweiche Flanke von Roman Sobnin per Kopf einnickte. Einen weiteren Stich setzte erneut Tscheryschew in der 91. Minute durch einen Treffer Marke Traumtor mit einem Außenrist-Volley aus gut 18 Metern.

Für den 5:0-Endstand sorgte schließlich Alexander Golowin in der letzten Minute durch ein Freistoßtor an der Strafraumkante. Ein insgesamt blasser und im Offensiv-Spiel behäbiger Auftritt von Saudi-Arabien half den kaltschnäuzigen Russen, ihren ersten WM-Dreier einzufahren. Glanzvoll geschah dies allerdings nicht.

