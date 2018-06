Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

Eigentlich hätte Robbie Williams bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Russland musikalisch für Furore sorgen sollen. In Erinnerung bleibt aber der Mittelfinger des Briten, den er klar und deutlich Richtung Kamera gestreckt hat.

Bei der Zugabe und dem Song "Rock DJ" streckte er den verbotenen Finger bei der Zeile "I did this for free" Richtung Kamera und so in die Wohnzimmer von Millionen Menschen.

Warum? Das ist unbekannt.