Irans Kicker beim Training. Manche tragen schon wieder Nike-Schuhe © APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

Am Freitag trifft der Iran in der Gruppe B zum Auftakt auf Marokko. Allerdings werden einige Spieler gehandicapt in die Partie gehen. Denn all jene, die von Nike ausgerüstet werden, haben vom Ausrüster keine Schuhe erhalten. Der Grund: Aufgrund der US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran hat Nike die Lieferung nach Russland eingestellt.

Eine Tatsache, die Irans Coach Carlos Queiroz erzürnt: "Die Spieler sind an ihre Ausrüstung gewöhnt. Es ist nicht gut, sie eine Woche vor so wichtigen Spielen wechseln zu müssen." Die Betroffenen (die meisten Teamspieler werden ja von Adidas ausgestattet) haben nun nach Auswegen gesucht. Manche haben Klubkollegen um Hilfe gebeten, andere sind einfach in ein Geschäft gegangen und haben sich neue Schuhe gekauft.