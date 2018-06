Brasiliens Fußballstars hausen während der WM in einem Luxushotel in Sotschi. Dort wurden teils rigorose Regeln erstellt, damit dem angepeilten Titel ja nichts im Wege steht.

Für Neymar und Co. gibt es klare Regeln © APA/AFP/NELSON ALMEIDA

Nach der 1:7-Halbfinal-Schmach vor vier Jahren bei der Heim-Weltmeisterschaft wollen sich die Brasilianer nun in Russland den Titel holen. Damit das auch klappt, wollen die Südamerikaner, die währen des Turniers im "Swisshotel" in Sotschi logieren, nichts dem Zufall überlassen.

Die Präsidentensuite des noblen Schuppens ließ der Verband kurzerhand in eine Praxis mit Physio- und Massageliegen umbauen. Und für die Spieler wurde eine Checkliste erstellt, was erlaubt ist und was nicht. So gilt vor dem Schlafen ein Handy- und Fernsehverbot, weil das Gehirn nach dem Blick auf den Bildschirm oder das Smartphone nicht entspannen könne, sagt der Teamarzt.

An den Vorhängen der einzelnen Zimmer (allesamt mit Meerblick) wurden Klebebänder angebracht, um die Fenster vollkommen lichtdicht zu machen. Ebenfalls darf die Temperatur in den Zimmern nur zwischen 21 und 23 Grad betragen. Zudem sind die Spieler angewisen, nur dünne Bettdecken zu verwenden, damit sie in der Nacht nicht schwitzen.