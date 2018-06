In Kaliningrad hat man das WM-Stadion auf eine Sumpfinsel gebaut. Ein schönes, aber sündhaft teures Bauwerk, in dem vorerst nur Zweitligafußball gespielt wird.

Auf Sumpf gebaut: Das WM-Stadion von Kaliningrad © Stefan Scholl

Die Nacht dämmert, die weißen Membranwände der Arena glimmen auf, aus der Ferne wirkt das Stadion Kaliningrad jetzt wie ein riesiges UFO, das auf den leeren Ebenen der Oktoberinsel gelandet ist. Aber drinnen schwillt sehr irdischer Lärm, die Ultras hinter dem Gästetor skandieren „Baltika, Baltika“, nach der nächsten vergebenen Chance stimmt das ganze Stadion ein, „La Ola“ schwappt durchs Rund. Das Spiel zwischen dem FK Baltika Kaliningrad und dem FK Chimki rumpelt einem frustrierenden null zu null entgegen, aber die fast 26.000 Zuschauer feiern. Sie feiern ihr neues Stadion, seine tolle Akustik, sie feiern den Fußball als Hoffnung.



Am 14. Juni startet die WM in Russland. Kaliningrad, das frühere Königsberg, gehört zu den elf Austragungsorten. Hier tritt am 22. Juni auch die Schweiz zum wohl entscheidenden Gruppenspiel gegen Serbien an. Im mit 35.200 überdachten Plätzen kleinsten Stadionneubau, der aber der kostspieligste ist. Böse Zungen verspotten das Bauwerk auf der sumpfigen Oktoberinsel als Schildbürgerstreich, aber die Fußballfans hier hoffen auf ein neues Leben nach der WM. Gouverneur Anton Alichanow trägt einen roten Trainingsanzug mit Nationalwappen, als er vor dem Anpfiff die Pressetribüne inspiziert.