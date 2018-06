Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Vor der Fußball-WM in Russland fordern viele im Westen zumindest einen politischen Boykott. Aber daraus wird wohl nichts werden. Peinlichkeiten sind üblich an der Schnittstelle zwischen Sport und Politik

Polizeigewalt in Russland

Für die WM gab es neue Polizeiautos © (c) Donat Sorokin/TASS (Donat Sorokin)

Unlängst wurden drei Hochschüler der staatlichen Moskauer Lomonossow-Universität festgenommen. Sie sollen einen WM-Wegweiser nahe dem Uni-Hauptgebäude mit dem Spruch „Keine Fanzone“ übermalt haben. Seit Monaten protestieren Studenten dagegen, dass eine der Fanzonen in der Hauptstadt auf dem Hochschulgelände eröffnet werden soll. Sie befürchten, der Lärm der Fußballfreunde werde ihr Studium stören. Die Polizei aber hat ein Strafverfahren wegen Vandalismus eröffnet, den Verdächtigen drohen Gefängnisstrafen. „Obwohl der Wegweiser eher nach Sperrholz aussah als nach einem Kulturdenkmal“, wie einer der Studenten, Dmitri Petelin, dem Reportageportal meduza.io sagte.



Russlands Fußball-WM treibt eigene Blüten. „Es scheint, als wollten die Sicherheitsorgane gerade jetzt beweisen, wie tüchtig sie sind“, sagt der Menschenrechtler Lew Ponomarjow. Mehrere Hunderttausend Polizisten, Nationalgardisten, Geheimdienstler und Militärs werden die Stadien und Ausrichtungsstädte schützen, es hagelt Alkohol-, Grill-, Wassersport- und Kundgebungsverbote. Und Repressalien gegen Oppositionelle, in Grosny etwa sitzt Ojub Titijew, Regionalchef der Menschenrechtsorganisation Memorial, als mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft.