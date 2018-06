Facebook

Autor Stefan Scholl mit Spartak-Fans vor dem Lokal „Wir glauben an die Mannschaft“ © Stefan Scholl

Drei Stunden vor dem Spiel sind ein Dutzend Rot-Weiße am Tisch versammelt, wo Biergläser stehen und Fritten. Auf den TV-Bildschirmen vergibt Tabellenführer Lokomotive Moskau gerade eine Chance gegen Zenit Sankt Petersburg, die Rot-Weißen, Fans des Tabellenzweiten Spartak Moskau, klatschen Beifall. „Spartak ist eine Validol-Mannschaft“, verkündet derweil Ruslan Newerow. „Und was ist eine Validol-Mannschaft?“ „Wenn Spartak spielt, braucht man Herztabletten“, erläutert Ruslan. „Wir können gegen Favoriten über uns herauswachsen, aber dann gegen viel schlechtere Mannschaften verlieren. Unsere Nationalmannschaft ist genauso. Unvorhersehbar.“



Die Kneipe im Moskauer Nordwesten heißt „Wir glauben an die Mannschaft“. Eine Spartak-Kneipe, Russlands populärster Klub hat etwa zwei Millionen aktive Anhänger, ein Fünftel aller Fans der russischen Premjer-Liga. Einen Monat vor der ersten Fußball-WM in Russland wappnen sich alle mit Humor und Validol, dafür, wieder einmal mitzuleiden mit ihrer „Sbornaja“. Im „Wir glauben an die Mannschaft“ klirren die ersten Kognakgläser. Aber die Kante gibt sich hier niemand.