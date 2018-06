Neymar, Messi und Kollegen kommen rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland richtig in Form. Ein Traumtor fällt nach dem anderen.

Neymar macht Kroatien nass © APA/AFP/OLI SCARFF

32 Mannschaften bereiten sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vor, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien startet und am 15. Juli mit dem Finale endet.

Und wenn sich 32 Mannschaften vorbereiten, dann suchen alle die Topform und das Selbstvertrauen. Was gibt Offensivspielern mehr Selbstvertrauen als Traumtore? Richtig, gar nichts. Darum erzielen Neymar, Firmino, Messi, Agüreo, Kane und Kollegen auch eines nach dem anderen. Um dann, in einer Woche, richtig gut in Schuss zu sein.