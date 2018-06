Goalgetter Radamel Falcao verpasst die Weltmeisterschaft in Brasilien verletzt. Die Chance in Russland mit seiner Mannschaft für Furore zu sorgen, möchte er nützen. Mitspieler mit großer Qualität hat er mehrere.

Radamel Falcao © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Vier Jahre nach dem Verpassen der Endrunde in Brasilien kann sich Radamel Falcao endlich beweisen. "El Tigre" will mit Kolumbiens Nationalelf bei seiner ersten Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft Großes leisten. 2014 zogen die Südamerikaner ins Viertelfinale ein, was zuvor nie gelang. Langzeitcoach Jose Pekerman darf auf eine gefestigte Mannschaft bauen.

Der 32-jährige Falcao musste die WM in Brasilien nach einem Kreuzbandriss auslassen, seinen Traum darf der Torjäger der AS Monaco nun in Russland ausleben. "Ich habe mir oft vorgestellt, bei einer Weltmeisterschaft zu treffen. Ich weiß nicht wie oft, aber sehr oft", sagte der Stürmerstar über seine Sehnsucht. Seit 2015 ist Falcao Rekordtorschütze seiner Heimat. Seinen Torriecher hat er in der französischen Ligue 1 (18 Saisontore) auch heuer unter Beweis gestellt.

Zahlreiche Stars in Offensive und Defensive

Neben Falcao hat Kolumbien aber auch andere Akteure mit unbestrittenen Qualitäten zu bieten. James Rodriguez, dessen Stern bei der WM 2014 aufging, hat nach durchwachsenen Jahren in Madrid nun bei Bayern München wieder zur Form gefunden. Bayern-Trainer Jupp Heynckes lobte den vorerst ausgeliehen 26-jährigen Spielgestalter bereits als "Volltreffer".

In der Abwehr hat der seit 2012 als kolumbianischer Teamchef arbeitende Pekerman zwei Verteidiger mit hohem Potenzial. Davinson Sanchez (21) spielt seit Sommer für Tottenham, Yerry Mina (23) wechselte im Winter zum FC Barcelona, kommt dort aber noch nicht wirklich zum Zug. Parat steht auch der erfahrene Cristian Zapata von AC Milan. In der Offensivabteilung steht auch Juan Cuadrado wieder zur Verfügung. Der Flügelspieler von Juventus Turin war nach einer Leistenoperation lange außer Gefecht, feierte zuletzt aber ein Comeback.

Kolumbien Hauptstadt: Bogota

Einwohner: 48,653 Mio.

Verband: Federacion Colombiana de Futbol (FCF), gegründet 1924

Teamchef: Jose Pekerman (ARG/COL, seit Jänner 2012)

Bekannteste Spieler: James Rodriguez (Bayern München), Radamel Falcao (Monaco), David Ospina (Arsenal), Davinson Sanchez (Tottenham)

FIFA-Weltrangliste: 16. (Stand 17. Mai)

Dressen: Gelb-Blau-Rot

Weg zur WM: als Vierter der Südamerika-Quali qualifiziert

WM-Teilnahmen (inkl. 2018): 6 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018)

Größte Erfolge: Copa-America-Sieger 2001, WM-Viertelfinale 2014, WM-Achtelfinale 1990

Falcao benötigte nach seiner Knieverletzung mehr als zwei Jahre, um mental und physisch wieder völlig fit zu werden. Mit dem Mittelstürmer erhoffen sich Kolumbiens Fans jedenfalls ein noch besseres Abschneiden als vor vier Jahren - auch wenn am Ende der Südamerika-Qualifikation nur Rang vier herausschaute. Der Sprung nach Russland gelang erst am letzten Spieltag. In Gruppe H scheint die Ausgangslage für den Aufstieg in die K.o.-Phase vorerst gegeben. Polen, Senegal und Japan sind die Gegner, der Start erfolgt am 19. Juni gegen die Asiaten.

Groß ist das Vertrauen der Bevölkerung in den Nationalcoach. In seiner Heimat wurde der Argentinier Pekerman bestenfalls belächelt, nachdem er als Trainer der "Albiceleste" beim Aus im WM-Viertelfinale 2006 gegen Deutschland Lionel Messi auf der Bank schmoren ließ. Pekerman trat damals noch am gleichen Tag zurück. Kolumbien hat der nun 68-Jährige dann aus einem Tief wieder in die Weltspitze geführt. Vor 2014 waren "Los Cafeteros" (Die Kaffeebauern) dreimal in Folge nicht auf der Weltbühne des Fußballs vertreten gewesen.