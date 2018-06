Facebook

Sadio Mane © APA/AFP/OLLY GREENWOOD

2002 das einzige Mal teilgenommen und gleich ins Viertelfinale eingezogen: Der Senegal hat sich die Latte für seine zweite Teilnahme an einer Fußball-WM sehr hoch gelegt. Spieler von damals sind in Russland klarerweise keine mehr dabei, Teamchef Aliou Cisse erinnert sich aber noch gerne an den größten Erfolg der Verbandsgeschichte zurück. Der 41-Jährige hatte das Team damals als Kapitän angeführt.

Nun muss der ehemalige Mittelfeldspieler von der Seitenlinie aus versuchen, beim Afrika-Cup-Finalisten von 2002 die richtigen Schritte zu setzen. Seit März 2015 ist Cisse für "Les Lions de la Teranga" ("Die Löwen von Teranga") verantwortlich, nachdem er zuvor bereits seit 2012 im Trainerstab vertreten gewesen war. In der WM-Qualifikation führte er sein Team nach dem Auftakt gegen Madagaskar (2:2,3:0) erfolgreich durch die Gruppe D, in der es gegen Burkina Faso, die Kap Verden und Südafrika vier Siege und zwei Remis gab.

Mane als Hoffnungsträger und Aushängeschild

Sadio Mane war da fast immer dabei. Der 26-jährige Offensivspieler ist das Aushängeschild und der große Hoffnungsträger Senegals. Seine Schnelligkeit, technische Stärke und körperliche Robustheit machen ihn extrem unangenehm für die gegnerischen Abwehrreihen. Mane hat innerhalb weniger Jahre den Sprung von der österreichischen Bundesliga, wo er zwischen 2012 und 2014 gespielt hatte, zum Weltklasse-Akteur geschafft.

Seine Entwicklung ist stetig bergauf gegangen. Nach einem Zwischenstopp bei Southampton ist der Ex-Salzburger mittlerweile bei Champions-League-Finalist Liverpool nicht mehr wegzudenken. 19 Tore und neun Assists in 43 Pflichtspielen sprechen für ihn, sein Marktwert ist auf 60 Millionen Euro gestiegen, nachdem er von den "Reds" 2016 um "nur" 34 Millionen Pfund verpflichtet worden war.

Senegal Hauptstadt: Dakar

Einwohner: 15,412 Mio.

Verband: Federation Senegalaise de Football (FSF), gegründet 1960

Teamchef: Aliou Cisse (seit März 2015)

Bekannteste Spieler: Sadio Mane (Liverpool), Kalidou Koulibaly (Napoli), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Idrissa Gueye (Everton), Keita Balde (AS Monaco)

FIFA-Weltrangliste: 28. (Stand 17. Mai)

Dressen: Weiß-Grün

Weg zur WM: als Sieger der Afrika-Gruppe D qualifiziert

WM-Teilnahmen (inkl. 2018): 2 (2002, 2018)

Größte Erfolge: WM-Viertelfinale 2002, Afrika-Cup-Zweiter 2002

Nicht nur Mane verdient in England sein Geld, einige weitere Senegal-Stars sind in der Premier League engagiert. So auch Kapitän Cheikhou Kouyate, Teamkollege von Marko Arnautovic bei West Ham, Idrissa Gueye (Everton) oder Badou Ndiaye (Stoke City). Innenverteidiger Kalidou Koulibaly, der zweitwertvollste Senegalese, ist hingegen in Italien beim SSC Napoli engagiert. Offensivspieler Keita Balde hat sich bei AS Monaco einen Namen gemacht.

Als Kollektiv wollen die Westafrikaner bei der WM in der wohl ausgeglichenen Gruppe H mit Polen, Japan und Kolumbien bestehen. 2002 in Südkorea und Japan hatte es in den Duellen mit Frankreich (1:0), Dänemark (1:1) und Uruguay (3:3) sensationell keine Niederlage und im Achtelfinale auch noch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Schweden gegeben. Erst gegen die Türkei (0:1 n.V.) war im Viertelfinale Endstation. So ein Abschneiden wäre 2018 neuerlich eine Überraschung.