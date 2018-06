Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Lewandowski © APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI

Polens Hoffnungen auf ein glanzvolles Abschneiden bei der WM-Endrunde 2018 trägt einen Namen. Robert Lewandowski traf auf dem Weg nach Russland aus allen Lagen und ließ dabei auch Weltfußballer Cristiano Ronaldo hinter sich. Der Torjäger des FC Bayern München avancierte dank 16 Toren in der Qualifikation zum nationalen Rekordtorschützen. Am 29-Jährigen richtet sich die gesamte Nationalelf auf.

Seit 2008 spielt der in eine Sportlerfamilie hineingeborene Lewandowski für die Landesauswahl, in fast 100 Einsätzen hat er über 50 Tore erzielt. Geht bei den Polen wenig, ist immer noch der Kapitän mit der Nummer 9 zur Stelle. "Wir können nur froh sein, dass er bei uns ist. Er ist fantastisch", betonte Nationaltrainer Adam Nawalka im Laufe der Qualifikation ein ums andere Mal. Seit der Saison 2011/12 haben laut Statistikern nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo mehr Tore als Lewandowski erzielt. 34 Treffer sind es pro Saison im Schnitt.

Es gibt nicht nur Lewandowski

Ein Lewandowski alleine genügt dennoch nicht, um zur WM zu fahren. Unter dem seit Oktober 2013 als Teamchef arbeitenden Nawalka hat sich Polen zu einem kompletten Team entwickelt. Klasse gibt es in allen Mannschaftsteilen. Im Tor hat Nawalka die Wahl zwischen Juventus-Schlussmann Wojciech Szczesny und Swanseas Lukasz Fabianski, die Abwehr hält Monacos Haudegen Kamil Glik zusammen. Im Mittelfeld rackern der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende Grzegorz Krychowiak oder Jakub Blaszczykowski, der in dieser Saison bei Wolfsburg jedoch viele Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Dasselbe gilt auch für Napoli-Stürmer Arkadiusz Milik.

In der Qualifikation holte Polen in zehn Spielen acht Siege und musste sich nur einmal in Dänemark - dort dafür relativ deutlich (0:4) - geschlagen geben. In der FIFA-Weltrangliste machten sich die Erfolge bemerkbar, die "Bialo-Czerwoni" (Weiß-Roten) haben sich in den Top zehn festgesetzt. Bei der Auslosung der WM-Gruppen wurden sie demnach aus Topf eins gezogen. Als erster Endrunden-Kontrahent wartet am 19. Juni der Senegal im Moskauer Spartak-Stadion. Weiter geht es in Gruppe H gegen Kolumbien und Japan.

Polen Hauptstadt: Warschau

Einwohner: 37,948 Mio.

Verband: Polski Zwiazek Pilki Noznej (PZPN), gegründet 1919

Teamchef: Adam Nawalka (seit Oktober 2013)

Bekannteste Spieler: Robert Lewandowski (Bayern München), Wojciech Szczesny (Juventus Turin), Kamil Glik (Monaco), Arkadiusz Milik

(Napoli)

FIFA-Weltrangliste: 10. (Stand 17. Mai)

Dressen: Weiß-Rot

Weg zur WM: als Sieger der Europa-Gruppe E qualifiziert

WM-Teilnahmen (inkl. 2018): 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018)

Größte Erfolge: WM-Dritter 1974 und 1982, EM-Viertelfinale 2016, Olympiasieger 1972

Polens größte Erfolge auf WM-Ebene sind dritte Plätze 1974 und 1982. Nach dem Ende der "Goldenen Ära" um den damaligen Star und nunmehrigen Verbandschef Zbigniew Boniek sehen die euphorischen Fans nun eine neue. Dass sie für Höheres bereit wären, haben die Osteuropäer bei der EM 2016 bewiesen, als im Viertelfinale im Elfmeterschießen unglücklich gegen den späteren Europameister Portugal Endstation war.

Der Sprung über die Gruppenphase hinaus darf den Polen in Russland allemal zugetraut werden. Bei den letzten WM-Starts 2002 und 2006 gelang dies nicht. "Wann, wenn nicht jetzt" darf als Motto geltend gemacht werden. Lewandowski feiert im August seinen 30. Geburtstag und befindet sich wie andere Schlüsselspieler damit im fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere.