Jürgen und Gerald Säumel © Ballguide

Hand aufs Herz: Wie geht es Ihnen so kurz vor dem letzten Spiel Ihrer Karriere?

GERALD SÄUMEL: Ich habe schon ein mulmiges Gefühl und bekomme kalte Füße, wenn ich nur daran denke.

JÜRGEN SÄUMEL: Nicht, dass du jetzt noch umschwenkst ...

GERALD: Nein. Ich bin mir da sicher. Aber es ist schon emotional nach der langen Zeit beim GAK (seit 2014, Anm.) und der ganzen Geschichte. Das glaubt man ja nicht, was da für Leute dabei waren seit der 1. Klasse. Und jetzt sind wir wieder im Semiprofibereich. Diese Entwicklung ist nicht alltäglich.

Gibt es vom großen Bruder Tipps für das Karriereende?

JÜRGEN: Ich glaube, Gerald ist durch seinen Beruf (Jurist, Anm.) ohnehin abgelenkt. Mit einem Meistertitel aufzuhören – was Schöneres gibt es ja nicht.

Apropos Titel: Da gibt es einen klaren Sieger im Bruderduell ...

JÜRGEN: Stimmt, für die Titel im Hause Säumel ist eindeutig Gerald zuständig.

GERALD: Man muss halt früh genug entscheiden, ins Unterhaus zu gehen. Dann gewinnt man vielleicht was (lacht).

19 Mal sind Sie gemeinsam für Sturm als Profis auf dem Platz gestanden. Säumel-Tore in diesen 19 Spielen: null.

JÜRGEN: (lacht) Toreschießen war die falsche Disziplin.

GERALD: Ich hab halt immer stehen bleiben müssen, um Jürgen abzusichern. Er hat die Chancen dann vorne vernebelt.

JÜRGEN: Aber wenn ich getroffen habe, dann waren es meistens schöne Tore.

Jürgen bei Sturm, Gerald beim GAK: Sie haben beide die Kapitänsschleife getragen. Woher kommen die Führungsqualitäten?

JÜRGEN: Wenn man von einem kleineren Verein kommt, muss man, glaube ich, viel alleine machen und in Folge Verantwortung übernehmen.

GERALD: Die typische Hierarchie „du oben, die anderen unten“ gibt es so ja nicht. Du musst mit allen, egal ob alt oder jung, auf Augenhöhe sein und dafür sorgen, dass die Stimmung in der Mannschaft passt. Diese Eigenschaften haben wir beide.

JÜRGEN: Das wird Gerald wohl am meisten fehlen. Das Schmähführen in der Kabine.

Hat es als Teamkollegen oder auch privat häufig Streitereien zwischen Ihnen gegeben?

JÜRGEN: Nein, Gerald war immer der G’scheitere. In der Schule habe ich ihm drei Jahre das Jausenbrot weggegessen. Er hat daheim aber nie etwas gesagt, hat deeskalierend gewirkt.

Wofür beneiden Sie den jeweils anderen am meisten?

JÜRGEN: Neid gibt es zwischen uns nicht. Ich hätte nur gerne seine Leisten gehabt (Jürgen hatte häufig mit Leistenproblemen zu kämpfen, Anm.).

GERALD: Ich hätte gerne seine Coolness gehabt. Ich war immer eher der Zweifler.

Abschließend: Wohin kann die Reise des GAK in der nächsten Saison gehen?

GERALD: Die zweite Liga ist schon noch eine Stufe darüber. Das Ziel muss es sein, sich in der Liga zu stabilisieren. Die Fans können da viel ausmachen.

JÜRGEN: Na ja. Die schwächeren Spieler wie Gerald werden jetzt ja aussortiert (lacht). Also glaube ich schon, dass sie vorne mitspielen können. Ich glaube, da sind gute Leute am Werk.