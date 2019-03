Mit der Kleinen Zeitung sind Sie live am Ball: Auf www.kleinezeitung.at sowie in der Kleine-Zeitung-App können Sie alle restlichen Auswärtsspiele der GAK in der Regionalliga Mitte via Livestream mitverfolgen.

Tabellenführer GAK spielt in der Regionalliga Mitte um den Aufstieg © GEPA

Mittendrin statt nur dabei: Ab kommenden Samstag nimmt der GAK die Mission Zweite Liga in Angriff und startet in Bad Gleichenberg (15 Uhr) in das Fußball-Frühjahr der Regionalliga Mitte. Für Kleine-Zeitung-Leser gibt es dabei ein besonderes Zuckerl: Auf www.kleinezeitung.at sowie in dier Kleine-Zeitung-App können Sie, beginnend mit Samstag, jedes Auswärtsspiel der Grazer in dieser Saison im Livestream mitverfolgen.

Ausgenommen ist nur das Spiel gegen die Amateure des SK Sturm am 15. März. Gefilmt wird mit vier Kameras, die Moderation übernimmt eine den GAK-Fans mit Sicherheit bekannte Stimme: der ehemalige GAK-Stadionsprecher Martin Zwischenberger.

Digital-Abonnenten können die die Auswärtsspiele des GAK kostenlos mitverfolgen. Für alle, die es noch werden wollen, gibt es die Möglichkeit, ein Abo oder ein Testabo abzuschließen. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Der GAK live Folgende Spiele sehen Sie live auf www.kleinezeitung.at: 9. März: Bad Gleichenberg - GAK (15 Uhr)

29. März: Lendorf - GAK (19 Uhr)

13. April: Gleisdorf - GAK (16 Uhr)

26. April: Völkermarkt - GAK (19 Uhr)

10. Mai: Vöcklamarkt - GAK (19 Uhr)

17. Mai: Allerheiligen - GAK (19 Uhr)

31. Mai: WSC Hertha - GAK (19 Uhr)