Austria-Fans übten nach der Niederlage gegen den GAK Kritik © APA/HANS PUNZ

Beim Auftaktspiel des Bundesliga-Frühjahrs 2019 zwischen LASK Linz und Austria Wien (2:0 - hier geht's zum Spielbericht) übten die Gäste-Fans mit mehreren Transparenten Kritik an der eigenen Mannschaft - und zwar für das blamable Cup-Aus gegen den Grazer Regionalligisten GAK.

"Büroangestellter. Zivildiener. Student. Lagerarbeiter. Und Was macht ihr so hauptberuflich?", war darauf zu lesen. Für Austria-Trainer Thomas Letsch war das Thema vor dem Spiel allerdings schon wieder erledigt. "Das ist vorbei. Wir müssen daraus lernen", meinte der Deutsche am Donnerstag in Wien-Favoriten. "Das wird nicht wieder passieren, dass so viele Dinge zusammenkommen", fügte er hinzu. "Der größte Fehler war, dass wir die Tore nicht gemacht haben", sagte sein Spieler Florian Klein. "Was danach passiert ist, ist etwas, das in einer Saison vielleicht einmal passiert mit zwei Roten Karten."