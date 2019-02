Von der Bundesliga in die Regionalliga

Daniel Geißler (rechts) schlüpft ab sofort ins rote Trikot © GEPA

Der GAK hat sich am letzten Tag der Wintertransferperiode noch einmal verstärkt. Der Tabellenführer der Regionalliga bediente sich dabei sogar bei einem Bundesligisten.

Die Rotjacken verpflichteten Daniel Geißler vom TSV Hartberg. Der 24-Jährige, der im Nachwuchs des SK Sturm seine Ausbildung genoss udn über Heerenveen, Schalke und den Kapfenberger SV den Sprung in die Bundesliga schaffte, konnte sich in der Oststeiermark nicht durchsetzen.

Der Mittelfeldspieler kam nicht eine einzige Minute zum Einsatz in Hartberg - und das in 21 Pflichtspielen, bei denen er es bei Trainer Markus Schopp gerade einmal fünf Mal in den Spieltagskader geschafft hat.

