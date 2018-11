Facebook

Dieter Elsneg und Trainer David Preiß © GEPA pictures

Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt. In der Regel eine abgedroschene Redewendung aus der Welt des Sports, wurde dieser Spruch am gestrigen Donnerstag tatsächlich Realität. Rund 2500 Zuseher wurden im Trainingszentrum Weinzödl zu teilweise ungläubigen Zeugen, als die Stadionuhr Minute 77 anzeigte. Zu diesem Zeitpunkt führte der GAK gegen die favorisierten Kapfenberger bereits mit 1:0, ehe GAK-Trainer David Preiß Stürmer Alexander Rother vom Platz nahm und überraschend Dieter Elsneg in die Partie brachte. Zwölf Minuten später humpelte Elsneg schon wieder vom Rasen direkt in die Kabine – doch die Zeit dazwischen wird in die roten Geschichtsbücher eingehen und dort ebenso einen Fixplatz einnehmen wie der Durchmarsch seit der Neugründung.

