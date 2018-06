Eine Runde vor Ende der steirischen Landesliga steht fest, dass der GAK Meister ist. Damit kehren die "Rotjacken" in die Regionalliga zurück. Das wurde natürlich ausgiebig gefeiert.

In der Kabine wurde ordentlich gefeiert © © Richard Purgstaller

In der 20. Runde der laufenden Meisterschaft übernahm der GAK mit einem klaren 3:0-Sieg im direkten Duell gegen den Konkurrenten St. Anna am Aigen im ORF-Livespiel die Landesliga-Tabellenführung und gab sie nicht mehr her.

Nach einem kleinen Wackler in der letzten Runde, die Preiß-Elf musste sich Lebring zu Hause mit 2:3 geschlagen geben, fiel die Entscheidung. Dabei war es weniger die eigene Leistung beim 2:0 in Wildon, die für Furore sorgte, sondern die Schützenhilfe von Fürstenfeld, das St. Anna mit einer 1:4-Packung nach Hause schickte und die Athletiker zum Meistertitel schoss.

Der GAK durfte in der fünften Minute zum ersten Mal jubeln. Allmannsdorfer zog ab und Leeb fälschte den Ball zum 0:1 ins eigene Tor ab. In der 87. Minute fiel in dieser Partie dann die endgültige Entscheidung. Gruber verwertete nach einem geblockten Allmannsdorfer-Schuss zum 0:2. Die Pflicht war erfüllt. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr, als der Endstand aus Fürstenfeld zu allen GAK-Verantwortlichen und -Fans durchgedrungen war.

Die Fans strömten auf das Feld und feierten mit den erfolgreichen Spielern. „So ein Tag, so wunderschön wie heute ...“ war nur eines der vielen Jubellieder, welches angestimmt wurde. „Ich bin überglücklich und freue mich für die Mannschaft und den Trainer“, freute sich GAK-Sportdirektor Alfred Gert. „Im Winter hatten wir noch sieben Punkte Rückstand auf St. Anna und jetzt jubeln wir über den Titel. Da haben alle an einem Strang gezogen und darauf darf man zu Recht stolz sein. Heute haben wir zwar etwas Nerven gezeigt, doch nachdem wir St. Anna zwei Mal geschlagen haben, ist der Titelgewinn sicher mehr als verdient.“

Unter den 1650 Zuschauern war auch Michael Gregoritsch, der seine Karriere beim GAK startete und jetzt als Profi beim FC Augsburg kickt. „Beenden möchte ich meine Karriere beim GAK“, ließ er erst vor Kurzem wissen.

Marco Perchtold und Michael Gregoritsch Foto © © Richard Purgstaller