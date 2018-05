Facebook

Die Fans müssen noch mindestens eine halbe Saison auf ein Dach warten © © Richard Purgstaller

In Weinzödl will es niemand verschreien, aber natürlich steht der Aufstieg in die Regionalliga unmittelbar bevor. Vielleicht feiert der GAK am Samstag gegen Lebring (18:30 Uhr) sogar schon seinen Meistertitel.

