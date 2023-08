Es war der Aufreger der zweiten Runde der steirischen Landesliga: Ein Co-Trainer von Hartberg II hat in Ilz in der Gästekabine eine versteckte Kamera entdeckt. Die Aufregung aufseiten der Hartberger war groß, der steirische Fußballverband hat ein Verfahren eröffnet.

Jetzt hat sich Ilz, das gegen Hartberg 3:2 gewonnen hat, zu Wort gemeldet:

"In den letzten Wochen kam es in unserem Verein bedauerlicherweise zu einer Serie von Diebstählen. Es wurden mehrmals Geldbeträge aus Taschen und Kleidungsstücken entwendet. Die Diebstähle vom 26.07.2023 wurden vom Gästeverein USV Albersdorf am 28.07.2023 zur Anzeige gebracht."

Die Kamera wäre gegen "erstmals und ausschließlich für den Zeitraum des Spiels im Einsatz" gewesen. "Das einzige Ziel dieser Maßnahme war es, den Täter zu überführen. Die Aufzeichnung wäre nur ausgewertet worden, wenn es zu weiteren Diebstählen im Zeitraum des Heimspiels gekommen wäre."

Ilz betont, dass die Kamera nicht installiert worden wäre, "um taktische Besprechungen oder andere Aktivitäten der Gastmannschaft auszuspionieren". Spieler und Trainer hätten nicht gewusst, dass es diese Kamera gibt. "Die Kamera liegt beim Steirischen Fußballverband (STFV) zur Überprüfung vor. Wir sind zuversichtlich, dass die Überprüfung unsere Aussage bestätigen wird. Es war zu keinem Zeitpunkt unsere Absicht, das Vertrauen oder die Privatsphäre von jemandem zu missachten."