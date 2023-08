Die Fußballclubs aus der Lipizzanerheimat mischen derzeit die heimischen Fußballligen auf. Der ASK Voitsberg konnte das erste Spiel nach dem Aufstieg in die Regionalliga Mitte mit 4:0 gegen Weiz gewinnen und ist nach Runde eins Tabellenführer. Auch der ASK Köflach, nach dem Ligenwechsel der Voitsberger einziger Vertreter aus dem Bezirk in der Landesliga, will heuer sportlich aufzeigen. Los geht es am Freitag, dem 4. August, mit einem Heimspiel gegen den SV Wildon.