Die Weisheit, wonach alles ein Ende hat, schien für einen Mann einfach nicht zu stimmen: Fußball-Urgestein Herbert "Mucki" Wieger, einst als KSV-Angreifer zur Legende gereift, ist auch mit 51 Jahren noch am Ball, spielt mit Krieglach in der Oberliga und empfängt dort heute Abend (18.30 Uhr) den FC Obdach. Wenn Schiedsrichter Jörg Hofgartner die Partie 90 Minuten später abpfeift, weiß aber auch Wieger: "Das war mein letztes Heimspiel." Nach der Saison wird Wieger seine Fußballschuhe "schweren Herzens" an den Nagel hängen: "Meine Kinder (1 & 3 Jahre alt, Anm.) sind jetzt in einem Alter, wo sie viel Zeit und Energie brauchen. Gleichzeitig nimmt mich der Fußball aber sehr Anspruch."