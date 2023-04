Mettersdorf droht das Aus. Der Tabellenzweite der Landesliga überlegt ernsthaft, den Spielbetrieb in der höchsten Spielklasse des steirischen Landesverbandes einzustellen. Die Spieler wurden bereits nach dem Training am Montag über mögliche Szenarien informiert. Sollte es in der Landesliga nicht weitergehen, können sie den Verein ablösefrei verlassen.