Mehr als 400 Zuschauer werden am Freitag um 19 Uhr in Gratwein-Straßengel erwartet. Übelbach ist zum Gebietsliga-Derby zu Gast - ein absolutes Spitzenspiel. Übelbach führt die Tabelle an, Gratwein-Straßengel ist auf Rang drei. "Wir haben Blut geleckt, wollen endlich in die Unterliga", sagt Übelbach-Trainer Markus Vögl, der als Trainer Regionalliga-Erfahrung hat. In den beiden coronabedingten Abbruchs-Jahren war Übelbach Tabellenführer - heuer soll der große Wurf endlich gelingen.