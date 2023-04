Mit einem 4:2-Sieg über Rapid Kapfenberg II startete der UFC Mariazell am Wochenende nicht nur souverän in die Frühjahrssaison, sondern verteidigte auch die Tabellenführung in der Gebietsliga Mürz. Als Torschütze trat mit Sebastian Feldhammer dabei ein Spieler in Erscheinung, der nicht nur auf dem Rasen zu Hause ist. Immerhin holte der 19-jährige Mariazeller als Naturbahnrodler bei der Heim-EM im Februar Bronze im Einzel und Silber im Team. "Das war mein letztes Rennen in der Juniorenklasse, nächstes Jahr geht's zu den 'Großen'", sagt Feldhammer.