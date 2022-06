29 Runden sind in der steirischen Fußball-Landesliga bislang absolviert worden. Doch die Entscheidung, wer sich den Meistertitel holen und in die Regionalliga aufsteigen wird, fällt erst am letzten Spieltag. Und da kommt es heute zum direkten Duell, wenn der Tabellenzweite Voitsberg den Spitzenreiter DSV Leoben empfängt. Im großen Schlager müssen die von David Preiß trainierten Weststeirer siegen, um im letzten Abdruck an den Donawitzern, die von Ex-Bayern-Star Carsten Jancker gecoacht werden, vorbeizuziehen.

Die Spiele der bisherigen Saison können Sie hier nachschauen.