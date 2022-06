Würde man einen Fußballkrimi schreiben, die Dramaturgie für das letzte Kapitel könnte nicht besser sein, als es die Auslosung der Landesliga vorsieht. Denn da geht es in Voitsberg im direkten Duell der Heimischen gegen DSV Leoben um nichts weniger als den Titel. Zwar musste sich Voitsberg in Liezen mit einem torlosen Remis zufriedengeben, während der DSV mit einem knappen 3:2 gegen Gamlitz den 15. Heimsieg in Folge einfuhr, aber das ändert nichts daran, dass am kommenden Freitag um 18.30 Uhr – die Kleine Zeitung wird das Spiel live auf www.kleinezeitung.at übertragen – um den Titel geht. Einziger Unterschied: Leoben würde nun schon ein Unentschieden reichen, um den heiß ersehnten Meistertitel zu holen.