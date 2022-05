"Abstauber" Dominik Weiss traf gleich sechsmal aus dem Fünfmeterraum

In der Fußball-Landesliga zeigte sich am vergangenen Wochenende Mettersdorf-Stürmer Dominik Weiss besonders in Torlaune und traf gleich siebenmal ins Schwarze – sechsmal davon stand er beim Abschluss im Fünfmeterraum.