Viel hat Voitsberg-Trainer Michael Zisser in der laufenden Saison nicht falsch gemacht. Die Landesliga-Tabelle weist die Weststeirer als Tabellenführer aus - von 25 Spielen wurden nur fünf nicht gewonnen. Und doch haben sich die Weststeirer vom Cheftrainer getrennt und Ex-GAK-Trainer David Preiß als neuen Chef installiert. Kontaktaufnahme am Freitag, eine Einheit am Sonntag, ein Abschlusstraining am Montag - Preiß legt vor dem Spiel gegen Fürstenfeld am Dienstag gleich los. "Ich gestehe, ich habe mich mit der Landesliga nicht intensiv beschäftigt", sagt der Pro-Lizenz-Trainer.