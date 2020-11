Facebook

Bereits im Oktober holten die Firmen IFCS und Master Sportsmanagement drei afrikanische Nationalteams nach Österreich © KK/Kurtaj

Einreiseverbote, Meisterschaftsunterbrechungen, Sportverbote, geschlossenen Hotels und Gastronomiebetriebe legen derzeit den Sport in Österreich und fast ganz Europa lahm. Dennoch finden in der Steiermark und Niederösterreich im Zeitraum von 8. bis 18. November fünf Testspiele statt. Gleich sieben Nationalteams schlagen dort ihre Camps auf. Die USA, Mexiko, Japan, Südkorea, Costa Rica, Katar und Panama begaben sich bereits vor ihrer Anreise in Quarantäne und werden ab Sonntag in Österreich erwartet.