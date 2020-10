Facebook

Fürstenfeld – Ilz 4:1. Knapp vor der Pause gingen die Hausherren durch ein Freistoß-Tor von Michael Goger mit 1:0 in Führung. Goger war es auch, der die Ilzer in der zweiten Hälfte im wahrsten Sinne des Wortes „schwindlig“ spielte und in der 49. Minute auf 2:0 stellte. Dann war es Glaser, der mit seinem Treffer zum 3:0 in Minute 70 alles klarmachte. Nach dem Ehrentreffer der Gäste durch Stocker in Minute 87 setzte Friedl mit seinem Tor zum 4:1 den Schlusspunkt in dieser Partie. „Wir haben die Partie 90 Minuten lang dominiert. Trotz schwierigster Bodenverhältnissen haben wir unser Spiel mörderisch durchgezogen“, freute sich Fürstenfeld-Trainer Christopher Hartinger.