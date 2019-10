Facebook

Matthias Schadler © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Wie zum Beispiel Kapitän Matthias Schadler, der im Jahr 1998 erstmals in der Gnaser Jugend seine Fußballschuhe schnürte und seither einzig und allein für Gnas spielte. „Vor rund dreizehn Jahren ging es dem Verein nicht so gut und wir kamen damals aus der U17 in die Kampfmannschaft. Seither sind wir alle sehr gut befreundet und es gab nie eine Diskussion, dass einer mal weggeht“, erklärt Schadler. Der mittlerweile 30-Jährige ist eine tragende Figur im System von Trainer Marko Kovacevic, fehlte zuletzt aber gesperrt. Gefürchtet ist vor allem Schadlers knallharter Schuss mit dem linken Fuß. Mehr als zwanzig Landesliga-Tore erzielte der Innenverteidiger bereits mit links. „Wenn ein Schuss von mir aufsitzt, dann wird es brenzlig für den Torwart“, weiß Schadler und fügt hinzu: „Mittlerweile weiß das in der ganzen Liga jeder und ich komme nicht mehr so oft zum Schuss, außer bei Freistößen.“