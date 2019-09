Facebook

Man möchte meinen, dass heute um 19 Uhr das Duell gegen einen Aufsteiger gerade recht kommt, doch Gamlitz zeigte mit dem Sieg gegen die Lafnitz Amateure, dass auch mit ihnen jederzeit zu rechnen ist. „Wie man sieht, kann in dieser Liga jeder jeden schlagen und deshalb muss ich meinen Burschen jeden Tag einimpfen, dass sie in jedes Spiel mit mehr als 100 Prozent hineingehen müssen, egal wie der Gegner heißt“, weiß der sportliche Leiter des SC Bruck, Harry Stijelja wie schwer dieses Auswärtsspiel wird und ergänzt: „Wir können aber völlig ohne Druck auf das Feld gehen, denn wir sind auf Kurs und wollen am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz belegen.“