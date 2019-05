Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der GAK (in rot) darf bereits für die 2. Liga planen © GEPA pictures

Nervenstärke ist jetzt gefragt! Sämtliche Fußballmeisterschaften befinden sich nämlich auf der Zielgeraden. Und noch etliche Entscheidungen stehen aus – so auch in der Steiermark bzw. in Ligen, die für steirische Klubs enorme Bedeutung haben. Während ein Bundesliga-Abstieg von Hartberg keinerlei abstiegsbezogene Auswirkungen auf andere weiß-grüne Vereine in unteren Ligen hätte, wird es in der 2. Liga schon spannender.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.