Der GAK will heute auch bei den WAC Amateuren jubeln © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Patrick Leuk)

Neun Spiele in Folge ist der GAK in der Regionalliga schon ungeschlagen, er marschiert mit großen Schritten Richtung Aufstieg in die 2. Liga. Im Spitzenspiel der heutigen Runde sind die „Roten“ bei den WAC Amateuren in Wolfsberg zu Gast (19 Uhr).