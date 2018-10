Facebook

Bruck-Trainer Hermann Zrim © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Zehn Runden sind bereits absolviert, doch sowohl der SC Bruck/Mur als auch der SC Liezen sind noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. So finden sich beide Mannschaften im hinteren Tabellendrittel wieder. Am Freitag (18.45 Uhr) empfängt der Zwölfte Bruck den Tabellenletzten aus Liezen.

