Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Igor Segovic (Pöllau) © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Nach dem „Sechs-Punkte“-Sieg gegen Liezen hat man in Pöllau Lust auf mehr und mit einem weiteren Dreipunkter soll der heutige Gegner Voitsberg überholt werden. Bei den Gästen kriselt es ein wenig und Trainer Gerald Strafner ist auch gar nicht gut auf seine Mannen zu sprechen. „Das Zweikampfverhalten und die Körpersprache passen derzeit einfach nicht und so tut man sich auch als Trainer schwer, wirklich gut gelaunt in so ein Spiel zu gehen“, sagt der Ex-Profi. „Ich verlange von den arrivierten Kickern vollsten Einsatz, aber auch von den jungen Spielern, dass sie endlich mehr Verantwortung übernehmen“, setzt Strafner nach.