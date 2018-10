Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bad-Mitterndorf-Trainer Rene Ziller © Purgstaller

Der Erfolgslauf des SV Rottenmann fand vergangene Woche auch beim FC Schladming eine Fortsetzung: 2:1 siegte die Mannschaft von Trainer Björn Zimmermann gegen den Spitzenreiter und ist damit punktgleich mit dem Aufsteiger. Nur knapp dahinter lauert der ASV Bad Mitterndorf auf Platz drei. Der 4:0-Erfolg über Judenburg in der Vorwoche gab dem Team rund um Trainer Rene Ziller weiteres Selbstvertrauen. Am Samstag (15 Uhr) gastiert die Ziller-Elf im Spitzenspiel der Runde in Rottenmann.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.