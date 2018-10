Facebook

Daniel Hirzberger und Alexandru Lisiu © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Nicht einmal zwanzig Kilometer trennen Judenburg und Unzmarkt und so darf sich der Kassier der Heimmannschaft schon ein wenig die Hände reiben. Am Sonntag um 15 Uhr erwartet sich der Gastgeber viele Fans, die sich dieses Derby nicht entgehen lassen wollen. Allerdings kämpfen sowohl Judenburg als auch Unzmarkt gegen einen Negativtrend in diesem Spiel und für beide Mannschaften ist verlieren deshalb verboten.