St.-Anna-Torjäger Marko Guja © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Der absolute Kracher der zehnten Runde der Landesliga steigt heute um 19 Uhr in Fürstenfeld, wenn der ungeschlagenen Tabellenführer aus St. Anna am Aigen zum Kräftemessen anreist. Eine beinahe schon unheimliche Serie könnte da diesmal zu Ende gehen, denn Marko Guja und Co. konnten, wie im Frühjahr beim 1:4, noch nie die vollen Punkte aus dem Rudolf Gutmann-Stadion mitnehmen. Natürlich hofft Sascha Stocker, der Trainer der Fürstenfelder, dass dies auch weiter so bleibt. „Für mich ist St. Anna nach diesem tollen Saisonstart der Titelfavorit Nummer eins. Ich weiß aber auch, dass wir mit unseren sensationellen Fans im Rücken auch den Tabellenführer schlagen können“, erklärt Stocker selbstbewusst.