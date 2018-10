Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Straß-Trainer Thomas Hack © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Erst ein einziges Mal musste Gamlitz in dieser Saison beim 0:2 gegen Gleinstätten als Verlierer vom Platz gehen und wenn es nach Trainer Franz Almer geht, soll das natürlich auch nach dem brisanten Derby in Straß so bleiben. „Wir dürfen nicht leichtsinnig in dieses Spiel gehen, denn Straß ist bisher sicher unter seinem Wert geschlagen worden. Und noch dazu hat ein Derby immer eigene Gesetze“, mahnt Almer sein Team vor einem Auftritt mit zu hoher Nase. „Ich glaube, dass es eine enge Kiste wird und die Tagesverfassung entscheidet“, ergänzt der Trainer des FC Gamlitz, der weiter auf den langzeitverletzten Spielmacher Stres Nejc verzichten muss.