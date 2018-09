Judenburg besiegte in dieser Saison bereits zwei Spitzenreiter.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hirzberger (Judenburg) © Purgstaller

Sie zählten zum engsten Kreis der Titelanwärter und wurden dieser Rolle bislang auch gerecht. Aufsteiger Schladming (1.) und der FC Judenburg (2.) liegen derzeit punktegleich an der Tabellenspitze und treffen am Sonntag (15 Uhr) in Judenburg aufeinander.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.