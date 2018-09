Facebook

Gnas-Trainer Marko Kovacevic © Purgstaller

Blickt man auf die Tabelle der Landesliga, könnte man meinen, dass es in diesem Spiel nur einen Sieger geben kann. Doch ganz so leicht wird es für Gnas, die sicher als Favorit in dieses Spiel gehen, dann aber nicht werden, denn Bad Radkersburg kommt immer besser in Schwung, was auch der 3:1-Sieg gegen Mettersdorf unterstreicht.