TuS Rein empfängt den SV Peggau am Samstag (16 Uhr) zum Derby.

Rein-Tormann Markus Bee © KK

Mehr als zwei Jahre mussten die Fans von Rein und Peggau auf dieses Derby warten. Damals siegte Rein mit 5:0. Nach dem Wiederaufstieg des SV Peggau in die Oberliga ist es am Samstag (16 Uhr) wieder so weit. Eine besondere Brisanz hat dieses Duell aufgrund der Vergangenheit.

