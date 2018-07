Klassenfußball Die steirische Meisterparade

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Meister in der Regionalliga: Lafnitz © GEPA pictures

Eine 1:2-Niederlage im ÖFB-Cup gegen Weiz, 0:1 gegen die Sturm Amateure zum Liga-Auftakt. Die Saison begann für den SV Lafnitz alles andere als vielversprechend. Doch seither blieb die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer ungeschlagen, feierte 19 Siege und teilte zehn Mal die Punkte. Bester Torschütze war Mario Kröpfl (19 Treffer). Als Regionalliga-Meister steigen die Oststeirer in die 2. Liga auf, wofür am Stadionkomplex einige Adaptierungen vorgenommen wurden. Ein vergrößertes Spielfeld mit Hybridrasen, ausgebaute Tribünen, eine Bewässerungslage, neue Trainerbänke, eine Video Wall und der Pressebereich sind in diesem Zusammenhang zu nennen. „Wir sind startklar“, sagt Sportmanager Wolfgang Lechner zu den fast abgeschlossenen Umbauarbeiten.