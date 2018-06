Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Julian Pachler wechselt

Dank eines 6:2-Heimsiegs im Derby gegen Stainach-Grimming fixierte der SV Rottenmann den Klassenerhalt in der Oberliga Nord. Heute (18.30) gastiert Rottenmann in Knittelfeld, wo mehrere Akteure Abschied nehmen werden. Innenverteidiger Manuel Rüscher beendet seine Karriere, Mittelfeldspieler Julian Pachler zieht es nach sechs Jahren in Rottenmann nach Lassing.

