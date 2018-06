Facebook

St.-Peter-Torjäger Mario Pavec © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Weinburg-Stürmer Gerhard Gasser erzielte in der laufenden Saison 57 Tore. Der Favorit auf die Torjägerkrone in der 1. Klasse Süd B ist aber Mario Pavec. Der kroatische Stürmer von St. Peter am Ottersbach traf in 21 Saisonspielen unglaubliche 60 Mal. Damit ist Pavec der treffsicherste Spieler in der gesamten Steiermark. Pro Spiel trifft der 28-Jährige, der 2017 aus Ritzing kam, 2,86 Mal. Diese Quote hätten wohl viele Vereine für die gesamte Mannschaft gerne.

Dass der Stürmer Ritzing verließ, hatte keine sportlichen Gründe. „Er hat einen Job in der Firma unserer Obfrau angenommen. Das war die Voraussetzung, dass er zu uns kam“, sagt Sektionsleiter Rudolf Glauninger über Pavec.

